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Воронежские учёные дали прогноз будущих урожаев

Погодные условия для озимой пшеницы этой осенью оказались ещё хуже, чем прошлой. К середине ноября на многих полях области только-только появились зелёные всходы, что, скорей всего, не останется без последствий.

Источник: АиФ Воронеж

Что поможет улучшить ситуацию и ожидать ли очередной «битвы за урожай», выяснял «АиФ-Воронеж».

В сухую почву.

Осенью под новый урожай в регионе засеяли около 680 тыс. га озимых культур, что меньше почти на 70 тыс. га, чем в предыдущие годы. Недосев связан с засухой. Аграрии отмечают, что в последнее время засушливая погода в период сева стала едва ли не нормой. Однако в этом году ситуация выдалась особенно тяжёлой.

"Август был жарким и засушливым, при норме 38−46 мм по территории области за месяц выпало 5−6 мм осадков. А в сентябре не выпало ни одного дождя, пахотный слой до 20 см так пересох, что не имел запасов доступной влаги. Сев проводился в сухую почву, и за месяц семена даже не набухли. Лишь дожди, выпавшие с 14 по 19 октября на 38−42 мм по всей территории Воронежской области, хорошо увлажнили почву, семена начали порастать.

рассказывает Владимир Гармашов
завотделом адаптивно-ландшафтного земледелия ФГБНУ “Воронежский ФАНЦ им. В. В. Докучаева”"

Тем не менее, из-за пересушенной земли развитие посевов затормозилось. И к началу ноября на большинстве площадей они были даже не в фазе шильца (состояние озимой пшеницы, при котором до наступления морозов у всходов может быть 1−3 листа — Ред.), а лишь проросли в земле до трёх сантиметров, а в некоторых местах едва начали прорастать.

«Сейчас ситуация с озимыми складывается хуже прошлогодней, — констатирует учёный. — Если в прошлом году тёплые октябрь и ноябрь обеспечили развитие всходов перед уходом в зиму до фазы 3-го листа — начало кущения, то в этом году при переходе среднесуточной температуры через ноль градусов во второй декаде ноября мы имеем “чёрные” поля озимых. Можно считать, что их развитие перед уходом в зиму прекратилось в стадии проростков, что существенно увеличивает риски в их успешной перезимовке».

Однако остаётся надежда на мягкую зиму и своевременную «дружную» весну: тогда посевы нормально перезимуют и весной активно тронутся в рост.

«В посевах будут преобладать одноколосые растения, что существенно может повлиять на урожайность и валовой сбор зерна. Но один колос на один корень — это тоже неплохо. Плотность посадки у них нормальная, всходы более или менее крепенькие», — поясняет Владимир Гармашов.

Зерна достаточно.

В этом году из-за погодных качелей аграрии недополучили урожай по всем культурам. Например, зерновых и сахарной свёклы не добрали примерно на треть, подсолнечника — на 20%. Зато доля фуражного зерна в этом году всего 10%, сахарная свёкла, уродилась хоть и мелкой, но сладкой. Кроме того, благодаря отсутствию грязи и слякоти убирать урожай было удобнее и быстрее.

«Собранного в регионе зерна нам достаточно. Обычно у нас общий объём выборки около 3−3,5 млн тонн, поэтому нынешнего урожая хватит и для переработчиков, и для кормов», — прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства Воронежской области Алексей Сапронов.

Впрочем, простое население не всегда остаётся в плюсе даже при хороших урожаях, не говоря уже о скудных. А цены в магазинах и вовсе живут по своим правилам.

«Когда фермеры получают хороший урожай, из-за избытка предложения они вынуждены продавать свою продукцию дешевле, и, наоборот, — при неурожае им можно реализовать свой товар дороже, — считает кандидат экономических наук Олег Макаров. — Вот и выходит, что для обычного сельского труженика второй вариант даже выгоднее. При этом ритейлеры никогда не грешат понижением цен в своих интересах, это обычные коммерсанты. И до тех пор, пока государство не начнёт регулировать надбавку перекупов, ничего не изменится».

сельское хозяйство