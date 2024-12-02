Воронежские учёные дали прогноз будущих урожаев

«Когда фермеры получают хороший урожай, из-за избытка предложения они вынуждены продавать свою продукцию дешевле, и, наоборот, — при неурожае им можно реализовать свой товар дороже, — считает кандидат экономических наук Олег Макаров. — Вот и выходит, что для обычного сельского труженика второй вариант даже выгоднее. При этом ритейлеры никогда не грешат понижением цен в своих интересах, это обычные коммерсанты. И до тех пор, пока государство не начнёт регулировать надбавку перекупов, ничего не изменится».