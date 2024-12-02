На декабрьские праздники запустят дополнительные поезда

Дополнительные поезда на декабрьские праздники запустит АО «Пассажирские перевозки», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
«Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров национальный перевозчик запускает дополнительные поезда ко Дню Независимости Казахстана и Новому году», — говорится в сообщении.
Дополнительные рейсы будут курсировать по следующим направлениям:
Поезд № 201/202 «Астана-Алматы».
из Астаны 13, 16, 19, 22, 25, 28 декабря текущего года, а также 1 и 4 января 2025 года; из Алматы 14, 17, 20, 23, 26, 29 декабря текущего года, а также 2 и 5 января 2025 года.
Поезд № 203/204 «Астана-Шымкент»:
из Астаны 13, 17, 20, 23, 26, 29 декабря 2024 года, а также 1 и 4 января 2025 года; из Шымкента 14, 18, 21, 24, 27, 30 декабря 2024 года и 2, 5 января 2025 года.
Поезд № 205/206 «Актобе-Астана»:
из Актобе 13, 16, 19, 22, 25, 28 декабря текущего года, а также 1 и 4 января 2025 года; из Астаны отправление состоится 14, 18, 21, 24, 27, 30 декабря текущего года и 3, 6 января 2025 года.
Уточняется, что составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.
С 13 декабря 2024 года будут запущены дополнительные рейсы электропоездов:
№ 7553/6811−6812/7556 «Караганда-Астана-Курорт Боровое» будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям; № 7509/6805−6806/7510 «Павлодар-Астана-Курорт Боровое» будет курсировать три раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
Билеты на дополнительные поезда доступны на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах вокзала. Справочную информацию можно получить бесплатно по номеру «1433», а также на официальном Instagram-аккаунте АО «Пассажирские перевозки» @jolaushylar_tasymaly.