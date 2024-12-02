В Екатеринбурге сохраняется дефицит водителей автобусов

Брутто-контракты на работу трамваев и троллейбусов действуют в Екатеринбурге с 1 августа, и благодаря этому количество специалистов, работающих в Гортрансе, впервые за много лет начало расти, следует из отчета мэрии. Так, в начале года на работу приняли девять водителей, к июню — 37 человек, а к началу ноября было трудоустроено 107 человек — всего 107 водителей сейчас работает в Гортрансе. Кроме того, число других специалистов к ноябре тоже значительно выросло — сейчас в Гортрансе работает 192 кондуктора и 47 слесарей, отмечается и скоращение количества вакансий. С начала года средняя зарплата водителя выросла с 61 711 до 96 640 ₽, кондукторов — с 48 296 до 69 982 ₽, а слесарей — с 46 189 до 70 273 ₽, при этом ее рост составил 30% после введения брутто-контрактов. Планируется, что в следующем году зарплаты в транспортной сфере вырастут еще на 20%.