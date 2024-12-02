Нацбанк дал больше времени на обмен старых рублей на новые

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Работа касс Нацбанка по обмену банкнот образца 2000 года на действующие банкноты и монеты продлена, сообщает регулятор.
Начиная со 2 декабря и заканчивая 30 декабря 2024 года кассы Нацбанка в Минске на ул. Толстого, 6 будут работать дольше: с 8:30 до 19:.00.
Ранее режим работы был: понедельник — четверг с 8:30 до 15:30; пятница — с 8:30 до 14:30. Для всех остальных операций он остается таким же, и только для обмена старых купюр время продлили.
Деноминация белорусского рубля прошла в Беларуси в 2016 году, и старые банкноты поменяли на новые. Также были введены монеты.
Тогда властям удалось изъять за год 95% всех наличных денег старого образца.
Изначально старые деньги можно было обменять на новые по 31 декабря 2021 года, а затем срок продлили по 31 декабря 2024-го.
Обмен денег идет по той же формуле, что и деноминация 2016 года — в соотношении 10 000 старых рублей к одному новому. К примеру, прежняя банкнота номиналом 100 рублей равна новой копейке. Старые 50 000 — это 5 рублей нового образца.
«С 1 января 2025 года банкноты номиналами 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платежного средства)», — подчеркнули в Нацбанке.