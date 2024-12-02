Аналитики ЕАБР сказали о причинах роста заработной платы в Беларуси

Аналитики ЕАБР уточнили, что высокий рост оплаты труда в частном секторе связан с ситуацией на рынке труда. Речь идет про устойчивое количество числа вакансий (+19,9% год к году в октябре) на фоне снижения числа занятых в экономике (-0,6% год к году в октябре). Уточняется, что уровень безработицы в третьем квартале 2024 года составил 2,9%, что является историческим минимумом.