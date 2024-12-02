Аналитики ЕАБР сказали о причинах роста заработной платы в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Специалисты отмечают, что реальная зарплата в Беларуси выросла на 13% год к году в октябре 2024 после 12,5% в сентябре.
«При этом в бюджетном секторе рост реальных заработных плат (+9,7% г/г) отстает от среднего уровня», — сказано в сообщении.
Аналитики ЕАБР уточнили, что высокий рост оплаты труда в частном секторе связан с ситуацией на рынке труда. Речь идет про устойчивое количество числа вакансий (+19,9% год к году в октябре) на фоне снижения числа занятых в экономике (-0,6% год к году в октябре). Уточняется, что уровень безработицы в третьем квартале 2024 года составил 2,9%, что является историческим минимумом.
Кстати, премьер-министр Роман Головченко заявил о 13% роста реальной зарплаты в Беларуси.
Ранее Мингорисполком рассказал об изменении пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года: «Сумма доплат составит до 495 рублей».