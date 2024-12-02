Это не предел: россиянам рассказали, когда доллар будет стоит 200 рублей

Курс доллара к рублю может достигнуть отметки в 200 рублей в период с 2028 по 2030 годы. Об этом заявил финансовый эксперт, автор telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.
«Доллар по 200 рублей возможен через несколько лет. Если отталкиваться от 100 рублей за доллар на конец текущего года, то доллар по 200 рублей мы увидим в 2028—2030 годах», — заявил Кричевский во время беседы с «Газетой.ru».
Он подчеркнул, что основной фактор, влияющий на девальвацию рубля, — это зависимость бюджета от экспортных доходов и недостаточное развитие внутренних производственных мощностей. Он считает, что рост фискальной нагрузки и увеличение объемов внутренних займов как на дополнительные факторы, способствующие ослаблению национальной валюты.
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 2 декабря 2024 года на уровне 107,7409 рубля, что ниже предыдущего значения в 109,5782 рубля. Курс евро также был скорректирован до 114,3149 рубля по сравнению с предыдущим показателем в 116,1410 рубля.
Президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что снижение стоимости рубля связано с ростом инфляции и колебаниями мировых цен на нефть. Но старший аналитик управляющей компании «Первая» Наталья Ващелюк считает, что санкции против российских банков стали главной причиной недавнего значительного ослабления российской валюты.