В Свердловской области сфера розничной торговли испытывает кадровый голод

В Свердловской области сфера розничной торговли испытывает дефицит работников в сфере розничной торговли. Так, в октябре 2024 года на одну активную вакансию в отрасли приходилось 1,1 резюме. Соответствующие данные представляет платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
Самый высокий показатель соотношения вакансий и резюме в сфере составил 1,3 единиц — он был достигнут в марте. Меньше всего резюме на вакансию приходилось в мае — всего 0,8 единиц.
При этом в 2023 году больше всего резюме на вакансию приходилось также в марте — тогда индекс составлял 2,4 единицы. Самый низкий показатель в 1,2 резюме на вакансию был достигнут в декабре.
В 2023 году средний индекс соотношения активных вакансий и резюме составлял около 1,8 единиц. За январь-октябрь 2024 года средний индекс достиг лишь 1,08 единиц.
Тем не менее, показатели текущего и предыдущего года говорят о дефиците соискателей. Умеренный уровень конкуренции за рабочие места обеспечивается при показателе от четырех до 7,9 активных резюме на вакансию. При показателе от двух до 3,9 единиц фиксируется дефицит соискателей, а при 1,9 единицах и меньше — острый дефицит.