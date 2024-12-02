В Свердловской области сфера розничной торговли испытывает кадровый голод

Тем не менее, показатели текущего и предыдущего года говорят о дефиците соискателей. Умеренный уровень конкуренции за рабочие места обеспечивается при показателе от четырех до 7,9 активных резюме на вакансию. При показателе от двух до 3,9 единиц фиксируется дефицит соискателей, а при 1,9 единицах и меньше — острый дефицит.