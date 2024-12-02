Жителям Башкирии нужно 8,2 года, чтобы накопить 1 млн рублей. Такие данные приводит РИА Рейтинг по итогам анализа данных регионов страны.
Список составлялся на основе публичных данных о медианной зарплате и банковских ставках для вкладов. Учитывалась возможность накопить миллион рублей на пополняемом вкладе, на который средства остаются после всех обязательных расходов. 16% жителей смогут накопить эту сумму только через 10 лет.
Отметим, что за год республика опустилась в рейтинге с 44 на 50 место. При этом год назад сформировать «финансовую подушку» на 1 млн жители Башкирии могли только за 11,5 лет. А доля тех, кому на это понадобится больше 15 лет, составляла 13,5%.