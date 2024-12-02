Жителям Башкирии нужно 8,2 года, чтобы накопить 1 млн рублей

Отметим, что за год республика опустилась в рейтинге с 44 на 50 место. При этом год назад сформировать «финансовую подушку» на 1 млн жители Башкирии могли только за 11,5 лет. А доля тех, кому на это понадобится больше 15 лет, составляла 13,5%.