Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей

Ялтинский международный экономический форум — международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России. В первом форуме, прошедшем девять лет назад, приняли участие более 600 человек из 13 стран мира. На ЯМЭФ, проходившем в 2019 году, число участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. По итогам форума было заключено более 102 соглашений на 215 миллиардов рублей. В период пандемии форум переносился.



В этом году Ялтинский международный экономический форум решено было провести в Уфе. В рамках делового мероприятия состоится пленарное заседание на тему «Я — мы — многополярный мир. Новые экономические реалии». Его задача — поиск антикризисных решений на фоне санкций. Темами отдельных секций станут жилищное строительство и промышленность Крыма, стратегия развития Приазовья, туристический потенциал России, цифровизация финансовой системы и другие.