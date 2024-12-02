Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей

«Делегация Республики Крым в рамках Ялтинского международного экономического форума, который пройдет в Уфе с 3 по 5 декабря, намерена подписать ряд меморандумов на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам руководителя региона, соглашения охватывают широкий спектр проектов, направленных на развитие Крыма и улучшение его инфраструктуры. Среди запланированных инициатив — строительство многофункционального комплекса, создание туристических объектов, которые помогут привлечь больше гостей и улучшить экономическую ситуацию в регионе.
Аксенов отметил, что в рамках подписываемых меморандумов также предусмотрены проекты по организации промышленных производств. Основное внимание инвесторы планируют уделить восточной части Крыма, в частности Керчи, Судаку и Феодосии.
Кроме того, интерес представляют проекты, связанные с индустриальным парком «Феодосия». После его ввода в эксплуатацию здесь планируется создание ряда производственных мощностей, добавил Аксенов.
Ялтинский международный экономический форум — международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России. В первом форуме, прошедшем девять лет назад, приняли участие более 600 человек из 13 стран мира. На ЯМЭФ, проходившем в 2019 году, число участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. По итогам форума было заключено более 102 соглашений на 215 миллиардов рублей. В период пандемии форум переносился.
В этом году Ялтинский международный экономический форум решено было провести в Уфе. В рамках делового мероприятия состоится пленарное заседание на тему «Я — мы — многополярный мир. Новые экономические реалии». Его задача — поиск антикризисных решений на фоне санкций. Темами отдельных секций станут жилищное строительство и промышленность Крыма, стратегия развития Приазовья, туристический потенциал России, цифровизация финансовой системы и другие.
В очном формате об участии уже заявили представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысит 90. В онлайн-формате готовы принять участие представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.