Перевозчик автобуса «Пермь — Кондратово» не выполнил 1651 рейс

Перевозчик, выполнявший автобусные перевозки из Перми в Кондратово, не выполнил 1651 рейс, сообщает краевая прокуратура.
Речь идёт о предпринимателе, который обслуживал маршрут № 106 «д. Кондратово — Центральный рынок». Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители деревни, расположенной возле Перми, жаловались на давку и нехватку автобусов на маршруте. По словам одного из мужчин, добраться из Кондратово в Пермь получается только с опозданием, так как автобусы регулярно переполнены.
После инцидента и обращения граждан в прокуратуру, надзорный орган провёл проверку выполнения госконтракта, который заключён с перевозчиком этого маршрута. Как оказалось, предприниматель допускает нарушения, количество которых за время действия контракта уже превысило тысячу (по всем маршрутам, которые обслуживает перевозчик).
«В результате изучения отчетов о выполнении работ по контракту отмечено, что в сентябре 2024 года не выполнен 1651 рейс, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении взятых на себя обязательств», — сообщили в краевой прокуратуре.
После проверки директору организации внесли представление. Сейчас материалы об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом» переданы для рассмотрения в мировой суд.