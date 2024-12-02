Перевозчик автобуса «Пермь — Кондратово» не выполнил 1651 рейс

Речь идёт о предпринимателе, который обслуживал маршрут № 106 «д. Кондратово — Центральный рынок». Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители деревни, расположенной возле Перми, жаловались на давку и нехватку автобусов на маршруте. По словам одного из мужчин, добраться из Кондратово в Пермь получается только с опозданием, так как автобусы регулярно переполнены.