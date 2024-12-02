В Самарской области планируют закрыть несколько мусорных полигонов

Как сообщили Волга Ньюс в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, сейчас работают 10 полигонов, принимающих ТКО. Например, из Самары отходы вывозят на мусоросортировочные комплексы ООО «Экоиндустрия», АО «Экология-Сервис» и в экотехнопарк «Зелененький», расположенный в Волжском районе. Захоронение ТКО производят на полигонах «Преображенка» (АО «Экология»), «Водино» (АО «Экология-Сервис») и в карьере «Северо-Восточный-1» (ООО НПФ «Полигон»). Из Тольятти отходы вывозят на мусоросортировочные комплексы ООО «ЭкоРесурсПоволжье» и ООО «Эко Рециклинг Групп». После прохождения обработки неутилизируемые фракции направляют на полигоны «Тимофеевский» (находится на Обводном шоссе в Тольятти) и «Водино».
Судя по информации властей, некоторые объекты будут закрыты уже в ближайшие годы.
«Территориальной схемой обращения с ТКО предусмотрен вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации полигона ТБО “Преображенка” с декабря 2025 года. Причина — исчерпание проектной вместимости», — сообщили в министерстве.
Также в схеме указано, что на 2025 год запланировано закрытие на рекультивацию мусорных полигонов в Кинель-Черкасском, Кошкинском и Сергиевском районах, в 2026 году — в Красноярском районе и Чапаевске, в 2028 году — полигон ТБО «Тимофеевский» на Обводном шоссе в Тольятти.
При этом до 2030 г. власти собираются построить и ввести в эксплуатацию шесть новых объектов захоронения мусора. Четыре из них будут работать в составе многофункциональных комплексов обращения с отходами в Большечерниговском Кинель-Черкасском, Сергиевском и Хворостянском районах.
«Проекты этих комплексов разработаны. Правительство Самарской области заключило концессионные соглашения по их реализации», — отметили представители министерства.
Также запланирована реконструкция действующего полигона в Сызрани с увеличением общей вместимости до 2 млн тонн в год и строительством объекта утилизации (компостирование). В качестве источника финансирования привлечены собственные средства инвестора. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2026 год.