В Самарской области планируют закрыть несколько мусорных полигонов

Как сообщили Волга Ньюс в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, сейчас работают 10 полигонов, принимающих ТКО. Например, из Самары отходы вывозят на мусоросортировочные комплексы ООО «Экоиндустрия», АО «Экология-Сервис» и в экотехнопарк «Зелененький», расположенный в Волжском районе. Захоронение ТКО производят на полигонах «Преображенка» (АО «Экология»), «Водино» (АО «Экология-Сервис») и в карьере «Северо-Восточный-1» (ООО НПФ «Полигон»). Из Тольятти отходы вывозят на мусоросортировочные комплексы ООО «ЭкоРесурсПоволжье» и ООО «Эко Рециклинг Групп». После прохождения обработки неутилизируемые фракции направляют на полигоны «Тимофеевский» (находится на Обводном шоссе в Тольятти) и «Водино».