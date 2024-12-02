Доллар подешевел на старте торгов в понедельник

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Китайский юань и доллар стали дешевле, российский рубль набрался сил в начале торгов в понедельник, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи.
По информации на 10:27, наибольшее падение среди иностранных валют продемонстрировал юань — на 1,47%. За 10 единиц установлена цена в 4,86 белорусских рубля.
Американская валюта уверенно укреплялась с 6 ноября, но в прошлую пятницу сильно подешевела. В понедельник он также сдал позиции на 0,97%. Приобрести один доллар можно теперь за 3,54 белорусских рубля.
А российский рубль, наоборот, укрепился на 0,51%. Купить 100 единиц на бирже можно за 3,31 белрубля.
Информации по евро пока нет.
Напряженности нет.
Подорожание американской валюты в Беларуси премьер Роман Головченко ранее назвал временным явлением. Он уточнил, что не видит «какой-то напряженности в этом вопросе».
«По-моему, мы за эти годы своей политикой экономической, которую проводим, вселили, во-первых, в людей уверенность, в первую очередь в белорусском рубле», — добавил премьер-министр.
Среди факторов, повлиявших на курс доллара, он назвал итоги президентских выборов в США, которые состоялись 5 ноября текущего года.
Головченко также подчеркнул, что для республики сейчас самое главное — это российский рубль и китайский юань.