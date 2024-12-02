Граждане Молдовы предпочитают строить бизнес в Румынии: Почему новые предприятия в стране загибаются почти сразу, так и не начав работать

«В Молдове в этом году зарегистрировано более 133 тысяч компаний. Звучит неплохо, но вот беда: из них работают лишь 63 тысячи. Малый и средний бизнес, а это 98% предприятий страны, сталкивается с серьезными трудностями. Только 20% новых компаний выживают, а более половины закрываются в первый год, пишет лидер партии “Шанс” Алексей Лунгу.