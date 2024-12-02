Граждане Молдовы предпочитают строить бизнес в Румынии: Почему новые предприятия в стране загибаются почти сразу, так и не начав работать

«В Молдове в этом году зарегистрировано более 133 тысяч компаний. Звучит неплохо, но вот беда: из них работают лишь 63 тысячи. Малый и средний бизнес, а это 98% предприятий страны, сталкивается с серьезными трудностями. Только 20% новых компаний выживают, а более половины закрываются в первый год, пишет лидер партии “Шанс” Алексей Лунгу.
Иностранные инвестиции также оставляют желать лучшего: зарубежный капитал есть лишь в 11,5 тысячах компаний. Для сравнения, в Румынии молдаване открыли более 16,5 тысяч предприятий. И они генерируют около €3 млрд. Возникает вопрос, почему возможности для бизнеса проще найти за границей, а не в своей стране.
Очевидно, что бизнес-среде в Молдове не хватает условий для роста. Нужны дополнительные меры поддержки: снижение административного давления, создание стимулов для предпринимателей и привлечение зарубежных инвесторов. Правительство обещает реформы, но важны не только слова, а конкретные действия.
Напомним, что часть молдавских конфет знаменитой фабрики «Букурия» теперь производится в Турции. Дефицит рабочей силы в Молдове вынудил фабрику перенести производство конфет в Турцию. Молдавские производители переносят свой бизнес за границу, а в правительстве говорят о каких-то инвестициях в производство.