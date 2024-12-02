Нацбанк: компании стали больше кредитоваться в белорусских рублях

Если сравнить их с аналогичной датой 2023-го, то общая задолженность выросла на 10%. При этом компании стали больше занимать в белорусских рублях. Если на 1 ноября 2023 года сумма задолженности по рублевым кредитам у компаний была примерно 30,8 миллиарда, то на 1 ноября текущего года — 37,6 миллиарда (рост почти на 22%).