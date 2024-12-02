Нацбанк: компании стали больше кредитоваться в белорусских рублях

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Задолженность компаний по кредитам выросла до суммы в более чем 56,4 миллиарда рублей, следует из статистики Нацбанка.
Данные приведены по состоянию на 1 ноября нынешнего года с учетом и валютных, и рублевых кредитов.
Если сравнить их с аналогичной датой 2023-го, то общая задолженность выросла на 10%. При этом компании стали больше занимать в белорусских рублях. Если на 1 ноября 2023 года сумма задолженности по рублевым кредитам у компаний была примерно 30,8 миллиарда, то на 1 ноября текущего года — 37,6 миллиарда (рост почти на 22%).
Кредитование в долларах заметно снизилось. В начале прошлого года общая сумма была свыше 3,4 миллиарда долларов, на 1 января нынешнего — около 2 миллиардов, и с того времени колеблется в пределах 1,9−2 миллиарда. На 1 ноября сумма составила около 1,96 миллиарда, что почти на 11% меньше, чем годом ранее.
Кредитование в российских рублях тоже стало меньше. Сумма задолженности на 1 ноября — 225,8 миллиарда (меньше примерно на 18%, чем в ноябре прошлого года). Хотя, если сравнить 1 января текущего года, с прошлым, то наоборот фиксируется рост почти на 22%.
Объемы кредитования в евро довольно скромные и стремительно уменьшаются. На начало минувшего года сумма превышала 1,5 миллиарда. На 1 января нынешнего года уже было примерно вдвое меньше — порядка 756 миллионов. На 1 ноября — 544,3 миллиона (минус 31,5% к 1 ноября 2023-го).