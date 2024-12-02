На Дону утвердили план по импортозамещению на 2025−2030 годы

На заседании утвержден региональный план по импортозамещению на 2025−2030 годы. Он предусматривает рост производительности труда, создание индустриальных и технопарков, поддержку инновационных компаний, продвижение донских товаров.
Предлагается также организовать бюро по отбору и адресному сопровождению быстрорастущих предприятий, разработать меры поддержки частных индустриальных парков.
Адресная поддержка предприятий — приоритет правительства области в сфере импортозамещения, напомнил врио губернатора.
«Для нас импортозамещение — это поддержка тех крупных предприятий, которые уже существуют, и “выгрызание” тех ресурсов господдержки, на которые мы можем рассчитывать. При перераспределении средств на федеральном уровне всегда присутствует конкуренция регионов. И каждый регион подчеркивает свои конкурентные преимущества», — указал Юрий Слюсарь.
Руководитель региона призвал активнее привлекать инвесторов, рассматривающих программы локализации производств. Речь идет прежде всего о китайских партнерах, которые сегодня лидируют не только в торговле, но и в технологиях.
«Надо их приводить сюда, они должны понимать наши конкурентные преимущества, наше положение как логистического центра, как центра экономической и деловой активности на юге, — сказал Юрий Слюсарь. — Наша задача — обеспечить им соответствующие условия».