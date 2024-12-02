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На Дону утвердили план по импортозамещению на 2025−2030 годы

Ростовская область, 2 декабря 2024. DON24.RU. На заседании экспертного совета по импортозамещению обсудили реализацию политики импортозамещения в Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства. Встречу провел врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

На заседании утвержден региональный план по импортозамещению на 2025−2030 годы. Он предусматривает рост производительности труда, создание индустриальных и технопарков, поддержку инновационных компаний, продвижение донских товаров.

Предлагается также организовать бюро по отбору и адресному сопровождению быстрорастущих предприятий, разработать меры поддержки частных индустриальных парков.

Адресная поддержка предприятий — приоритет правительства области в сфере импортозамещения, напомнил врио губернатора.

«Для нас импортозамещение — это поддержка тех крупных предприятий, которые уже существуют, и “выгрызание” тех ресурсов господдержки, на которые мы можем рассчитывать. При перераспределении средств на федеральном уровне всегда присутствует конкуренция регионов. И каждый регион подчеркивает свои конкурентные преимущества», — указал Юрий Слюсарь.

Руководитель региона призвал активнее привлекать инвесторов, рассматривающих программы локализации производств. Речь идет прежде всего о китайских партнерах, которые сегодня лидируют не только в торговле, но и в технологиях.

«Надо их приводить сюда, они должны понимать наши конкурентные преимущества, наше положение как логистического центра, как центра экономической и деловой активности на юге, — сказал Юрий Слюсарь. — Наша задача — обеспечить им соответствующие условия».