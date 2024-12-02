На Дону утвердили план по импортозамещению на 2025−2030 годы

«Для нас импортозамещение — это поддержка тех крупных предприятий, которые уже существуют, и “выгрызание” тех ресурсов господдержки, на которые мы можем рассчитывать. При перераспределении средств на федеральном уровне всегда присутствует конкуренция регионов. И каждый регион подчеркивает свои конкурентные преимущества», — указал Юрий Слюсарь.