В «Русале» рассказали о задачах нового подразделения компании

Алюминиевый мост в России был всего один, построенный больше полувека назад, а в последние годы появились десятки пешеходных, а в прошлом году — уникальный для России и Азии автомобильный алюминиевый мост. Даже в Китае, который потребляет свыше половины мирового алюминия, нет таких мостов. В этом проекте участвовали десятки организаций, которые раньше ничем подобным не занимались. Высокоскоростных поездов в России раньше не строили, но сейчас программа ВСМ принята, а высокоскоростным поезд будет, только если построить его из алюминия.