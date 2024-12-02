Как формируется пенсия в Казахстане

«Минимальный размер базовой пенсии при стаже 10 лет и менее составляет 65% от величины прожиточного минимума, или 28 215 тенге. Максимальный размер в этом году составляет 105% от прожиточного минимума, или 45 578 тенге. С ежегодным увеличением прожиточного минимума повышается размер базовой пенсии».