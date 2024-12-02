Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в Крыму

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Уфе стартовал VI Ялтинский международный экономический форум, на котором подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.
В Минэкономразвития РК уточнили, что всего будет семь соглашений: одно инвестиционное, пять меморандумов о взаимодействии и одно соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым.
«За пять лет будет построена первая очередь грандиозного туристско-рекреационного комплекса стоимостью почти в 10 млрд рублей. Только на первом этапе реализации проекта планируется организовать 1200 единиц номерного фонда, СПА-отель и профилакторий», — отметили в министерстве.
Кроме того, в Судаке построят масштабный жилой комплекс на инвестиционные средства — 18 млрд рублей.
«Рядом, в том же городе, будет возведен туристический комплекс стоимостью в 4,2 млрд руб. Почти столько же инвестор собирается вложить в организацию туристического комплекса в поселке городского типа Коктебель», — добавляют в Минэкономразвития РК.
Еще по двум меморандумам создадут в Крыму производства гипсокартона и пластиковых изделий.
«ЯМЭФ — это в первую очередь про бизнес, причем бизнес договоренности на миллиарды рублей. Могу смело заявить, что Ялтинский форум меняет не только экономику республики, но и России. И нынешняя встреча должна стать не менее масштабной», — прокомментировала заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико.
Ялтинский международный экономический форум — международное деловое мероприятие в экономической сфере. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России. В первом форуме, прошедшем девять лет назад, приняли участие более 600 человек из 13 стран мира.
В этом году Ялтинский международный экономический форум решено было провести в столице Башкортостана. В очном формате об участии уже заявили представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысит 90. В онлайн-формате готовы принять участие представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.
Темами отдельных секций станут жилищное строительство и промышленность Крыма, стратегия развития Приазовья, туристический потенциал России, цифровизация финансовой системы и другие. Организаторы отдельно выделяют презентационную сессию «Новые бренды мира. Освоение рынков на примере Винного хозяйства Крыма».