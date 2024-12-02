Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в Крыму

«ЯМЭФ — это в первую очередь про бизнес, причем бизнес договоренности на миллиарды рублей. Могу смело заявить, что Ялтинский форум меняет не только экономику республики, но и России. И нынешняя встреча должна стать не менее масштабной», — прокомментировала заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико.