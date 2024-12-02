В Волгоградской области по нацпроектам ввели в эксплуатацию 1017 объектов

Губернатор поставил задачу сконцентрировать усилия на подготовке и начале работ по новым направлениям и проектам с учетом возможности их корректировки в соответствии с возникающими вызовами и задачами, а также на безусловном достижении прорывных национальных целей развития РФ, определенных президентом Владимиром Путиным на период до 2036 года. Андрей Бочаров поручил профильным комитетам и ведомствам в самое ближайшее время завершить работу по актуализации намеченных планов, программ и проектов, чтобы представить их на обсуждение регионального парламента.