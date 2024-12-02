В Волгоградской области по нацпроектам ввели в эксплуатацию 1017 объектов

Глава региона отметил, что реализация заключительного этапа пятилетней программы развития региона, принятой на основе национальных и приоритетных проектов развития, завершается в плановом порядке, и подчеркнул важность своевременного завершения работ, поскольку это влияет на качество жизни волгоградцев.
«В соответствии с комплексной программой развития Волгоградской области в очередном десятилетнем периоде планируется реализовать 109 проектов (включающих 248 мероприятий) общим объемом финансирования порядка 2,4 трлн рублей», — напомнил глава региона.
Губернатор поставил задачу сконцентрировать усилия на подготовке и начале работ по новым направлениям и проектам с учетом возможности их корректировки в соответствии с возникающими вызовами и задачами, а также на безусловном достижении прорывных национальных целей развития РФ, определенных президентом Владимиром Путиным на период до 2036 года. Андрей Бочаров поручил профильным комитетам и ведомствам в самое ближайшее время завершить работу по актуализации намеченных планов, программ и проектов, чтобы представить их на обсуждение регионального парламента.
Добавим, комплексная программа развития региона была представлена губернатором на встрече с общественностью. Наиболее эффективные пути и механизмы выполнения поставленных целей по каждому направлению рассматривались в формате стратегических сессий. Напомним, первая сессия была посвящена созданию современной комплексной системы лечения, реабилитации, восстановления здоровья и социальной поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий, членов их семей. Кроме того, темами стратегических сессий становились вопросы демографии, цифровой трансформации, наращивания туристической привлекательности, формирования устойчивой и динамичной экономики, экологического благополучия, развития города-героя Волгограда, а также АПК, здравоохранения, промышленности, стройкомплекса, потребительского рынка.