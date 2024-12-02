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Почему Молдова больше не «кукурузная страна»?

Наши читатели обратили внимание на то, что в магазинах страны мамалыга нынче продается импортная и очень этому удивились.

Молдова больше не может считаться кукурузной страной, более того — она даже не «мамалыжная».

Не считая Попшоя, конечно.

Пишет жительница Кишинева Ольга Лопатская:

Зашла на днях в магазин и хотела купить кукурузную крупу/муку.

Стою перед прилавком и рассматриваю упаковки товара.

Из 7 видов кукурузной крупы, 1 — молдавская, 1 — румынская и 5 видов произведено из украинской крупы.

То есть, 6 из 7 НЕ молдавские.

Молдова уже даже не «кукурузная страна».

Это, конечно, шутка и никоим образом не хочу и не могу обидеть собственную страну, которую люблю всем сердцем.

Но насколько же обидно…

Неужели нашей стране экономически выгоднее импортировать все, вплоть уже до кукурузной крупы, а не прилагать хоть минимум усилий, чтобы производить местный продукт?

Неужели страна больше получает от пошлин на импорт (если в данном случае они вообще есть), чем от создания рабочих мест, поддержания плодородности молдавских земель, поддержания местного производителя?

Ведь все это по итогу привело бы к увеличению отчислений в бюджет, поддержанию имиджа и конкурентности молдавских товаров, удержанию людей в Молдове, уменьшению безработицы, к повышению уровня жизни людей.

Но нет.

Молдова предпочитает импортировать в ущерб собственной экономики, собственного населения, а вот в Минсельхозе и в Минэкономики всё хорошо…

Давайте хоть мы, покупатели, будем поддерживать молдавского производителя, если это больше никому не нужно…

сельское хозяйство