Почему Молдова больше не «кукурузная страна»?

Молдова больше не может считаться кукурузной страной, более того — она даже не «мамалыжная».
Не считая Попшоя, конечно.
Пишет жительница Кишинева Ольга Лопатская:
Зашла на днях в магазин и хотела купить кукурузную крупу/муку.
Стою перед прилавком и рассматриваю упаковки товара.
Из 7 видов кукурузной крупы, 1 — молдавская, 1 — румынская и 5 видов произведено из украинской крупы.
То есть, 6 из 7 НЕ молдавские.
Молдова уже даже не «кукурузная страна».
Это, конечно, шутка и никоим образом не хочу и не могу обидеть собственную страну, которую люблю всем сердцем.
Но насколько же обидно…
Неужели нашей стране экономически выгоднее импортировать все, вплоть уже до кукурузной крупы, а не прилагать хоть минимум усилий, чтобы производить местный продукт?
Неужели страна больше получает от пошлин на импорт (если в данном случае они вообще есть), чем от создания рабочих мест, поддержания плодородности молдавских земель, поддержания местного производителя?
Ведь все это по итогу привело бы к увеличению отчислений в бюджет, поддержанию имиджа и конкурентности молдавских товаров, удержанию людей в Молдове, уменьшению безработицы, к повышению уровня жизни людей.
Но нет.
Молдова предпочитает импортировать в ущерб собственной экономики, собственного населения, а вот в Минсельхозе и в Минэкономики всё хорошо…
Давайте хоть мы, покупатели, будем поддерживать молдавского производителя, если это больше никому не нужно…