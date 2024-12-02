Доллар подорожал до 530 тенге в казахстанских обменниках

Перед этим в Нацбанке сделали заявление по подорожанию американской валюты. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка. Такде в пятницу Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5−8,5%, на 2026 год — до 5,5−7,5%. Очередное заявление по ситуации сделали в НБ РК сегодня.