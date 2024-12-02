Доллар подорожал до 530 тенге в казахстанских обменниках

Согласно информации на сайте Kurs.kz, по состоянию на 13:42, доллары в казахстанских обменниках можно приобрести по следующим ценам:
- в Алматы: покупка — 510,9−525,5 тенге, продажа — 525,5−533 тенге;
- в Астане: покупка — 520 тенге, продажа — 530 тенге.
Между тем, как сообщалось на официальном сайте KASE, по состоянию на 17:00 29 ноября, курс доллара составлял 512,52 тенге, за сутки понизившись на 0,53 тенге.
Напомним, в минувшую пятницу Тимур Сулейменов рассказал, как казахстанцы могут заработать на фоне повышения базовой ставки в Казахстане. Он призвал вкладываться в тенге на фоне курса доллара.
Перед этим в Нацбанке сделали заявление по подорожанию американской валюты. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка. Такде в пятницу Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5−8,5%, на 2026 год — до 5,5−7,5%. Очередное заявление по ситуации сделали в НБ РК сегодня.