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На маршруты в Сочи вышли 32 новых экологичных автобуса

Новый транспорт курсирует в Лазаревском районе Сочи.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

32 экологичных автобуса большой и средней вместимости вышли на улицы Лазаревского района курорта. Новый транспорт курсирует по маршрутам № 68, 69, 71, 72, 73, 74, 79, 148, 151, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 170.

Автобусы произведены на российском заводе «Волгабас Волжский». Транспорт полностью соответствует нормам безопасности перевозок пассажиров. В нем установлены системы видеонаблюдения, подсчета пассажиров, работают табло с информацией.

«Отечественный транспорт оснащен по нормам безбарьерной среды, в нем мощная система климат-контроля, — рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин. — Автобусы на метане с запасом хода в несколько сотен километров смогут работать на территориях самого протяженного района курорта всю смену, не тратя времени на дозаправку».

В экологичный транспорт Лазаревского района инвестировали 421 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что на линию в Хостинском районе Сочи вышел новый электробус «Газель Е-CITY».