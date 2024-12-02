На маршруты в Сочи вышли 32 новых экологичных автобуса

32 экологичных автобуса большой и средней вместимости вышли на улицы Лазаревского района курорта. Новый транспорт курсирует по маршрутам № 68, 69, 71, 72, 73, 74, 79, 148, 151, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 170.
Автобусы произведены на российском заводе «Волгабас Волжский». Транспорт полностью соответствует нормам безопасности перевозок пассажиров. В нем установлены системы видеонаблюдения, подсчета пассажиров, работают табло с информацией.
«Отечественный транспорт оснащен по нормам безбарьерной среды, в нем мощная система климат-контроля, — рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин. — Автобусы на метане с запасом хода в несколько сотен километров смогут работать на территориях самого протяженного района курорта всю смену, не тратя времени на дозаправку».
В экологичный транспорт Лазаревского района инвестировали 421 миллион рублей.
Ранее сообщалось, что на линию в Хостинском районе Сочи вышел новый электробус «Газель Е-CITY».