На маршруты в Сочи вышли 32 новых экологичных автобуса

«Отечественный транспорт оснащен по нормам безбарьерной среды, в нем мощная система климат-контроля, — рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин. — Автобусы на метане с запасом хода в несколько сотен километров смогут работать на территориях самого протяженного района курорта всю смену, не тратя времени на дозаправку».