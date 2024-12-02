В Новосибирской области введут дополнительную электричку до Барабинска. Об этом сообщил замминистра транспорта региона Евгений Тюрин в ходе оперативного совещания при губернаторе 2 декабря.
Всего за 10 месяцев пригородными поездами в Новосибирской области воспользовались 20,3 миллиона сибиряков. А пассажиропоток от Бердска до Речного вокзала за год увеличился на 13%.
В связи с этим 15 декабря в рабочие дни на участке Новосибирск — Бердск маршрутная сеть увеличится с 39 до 44 маршрутов.
Кроме того, на участке Новосибирск — Барабинск вместо 3 электричек сибиряков будут возить 4.
В течение недели минтранс совместно с главами районов будут прорабатывать расписание стыковочных автобусных маршрутов.