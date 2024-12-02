В зимний период на Дону будут работать 550 единиц дорожной техники

«Техника и люди должны находиться на круглосуточном дежурстве вне зависимости от погодных условий. Погода может резко измениться в любой момент, и оправдания формата “зима пришла неожиданно” не будут приниматься в расчет. Наша задача заключается не только в том, чтобы обеспечить жителям и гостям региона возможность беспрепятственно перемещаться на автомобильном транспорте по территории региона, но и сделать это перемещение максимально безопасным», — сказала первый заместитель министра транспорта региона Инна Володина.