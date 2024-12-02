В зимний период на Дону будут работать 550 единиц дорожной техники

Кроме того, расчищать автодороги будут 34 роторных снегоочистителя, 94 бульдозера и трактора, а также 87 погрузчиков.
«Техника и люди должны находиться на круглосуточном дежурстве вне зависимости от погодных условий. Погода может резко измениться в любой момент, и оправдания формата “зима пришла неожиданно” не будут приниматься в расчет. Наша задача заключается не только в том, чтобы обеспечить жителям и гостям региона возможность беспрепятственно перемещаться на автомобильном транспорте по территории региона, но и сделать это перемещение максимально безопасным», — сказала первый заместитель министра транспорта региона Инна Володина.
На региональной сети дорог завершается установка временных дорожных знаков, сигнальных вех, а также снегосдерживающих устройств. В настоящее время уже установлено более тысячи знаков, 12,5 тыс. сигнальных вех и более 10,5 тыс. погонных метров снегосдерживающих сеток и щитов.
Ранее писали, что с 1 декабря на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области вводится зимний скоростной режим.