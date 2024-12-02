Свердловчане обменяли в банках более 4,6 тонны монет

Жители Свердловской области поучаствовали в акции «Монетная неделя» и сдали в банки более 1,1 миллиона монет. Чаще всего сдавали монеты номиналом в один, два и десять рублей, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка России.
— Большая часть монет, которые выпускает Банк России, не возвращается в торговый оборот. При этом множество организаций по-прежнему работает с наличными деньгами и нуждается в размене. Мелочь требуется в транспорте, кассах оплаты ЖКУ, почтовых отделениях, — отметил замначальника Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин.
Он также отметил, что сдать монеты можно и вне акции. Всего в регионе на базе магазинов и банковских отделений действуют более 600 точек приема мелочи. В обмен жители региона получат ту же сумму бумажными деньгами или зачислением на счет.
Акция проводится второй раз в 2024 году. За «Монетную неделю» осенью было сдано 3,7 миллиона рублей мелочью, а вес собранных денег составил 4 тонны 620 килограммов.
— Больше всего свердловчане принесли в банки рублевых монет — 323 тысячи штук. На втором и третьем местах — десяти- и двухрублевые. Их принесли 393 тысячи штук на сумму 2,5 миллиона рублей, — добавили в Уральском ГУ ЦБ России.