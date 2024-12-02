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Суд Новосибирска арестовал счета строителей концессионных школ

Арбитражный суд Новосибирской области постановил арестовать счета ООО «Школа на Николая Сотникова», которое занималось возведением концессионных школ в Новосибирске.

Источник: Минобразования Новосибирской области

Меры были приняты по ходатайству прокуратуры, которая подала иск к участникам концессии по строительству шести школ в регионе — ООО «Школа на Николая Сотникова» (концессионер) и Министерству образования НСО (концедент). Прокуратура потребовала расторжения соглашения и заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер.

Суд удовлетворил заявление, арестовав лицевой казначейский счет компании, а также расчетные счета в «Сбербанке» и «Банке ДОМ.РФ». Судом также был наложен запрет на сделки и регистрационные действия с имуществом концессионера.

Прокуратура заявила, что меры необходимы для предотвращения ущерба и обеспечения исполнения решения суда.

Напомним, что Минэкономразвития Новосибирской области опубликовало предложения о заключении концессионных соглашений осенью 2021 года, после чего были подписаны договоры с ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”» из Москвы. Сроки реализации проекта несколько раз переносились, а концессионер изменялся в ходе реализации.