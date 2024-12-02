Суд Новосибирска арестовал счета строителей концессионных школ

Напомним, что Минэкономразвития Новосибирской области опубликовало предложения о заключении концессионных соглашений осенью 2021 года, после чего были подписаны договоры с ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”» из Москвы. Сроки реализации проекта несколько раз переносились, а концессионер изменялся в ходе реализации.