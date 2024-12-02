Лукашенко согласовал глав «Минск Кристалл», Белтопгаз и Белорусской нефтяной компании

Президентом Беларуси Александром Лукашенко согласованы руководители трех крупных компаний, сообщает пресс-служба президента.
Так, Валерий Ковалев назначен на пост генерального директора Государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз». До этого Ковалев работал в ГПО заместителем генерального директора.
Еще Марата Малецкого назначили главой «Белорусской нефтяной компании». До настоящего времени Малецкий работал советником директора по организационным вопросам «Логистик Энерджи».
Кроме того, Андрея Демидовца согласовали на пост гендиректора «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющей компании холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП». Прежде Демидовец занимал должность гендиректора «Гомельского ликеро-водочного завода “Радамир”.
Также президент согласовал председателем Жодинского горисполкома Александра Цивако. А послом Беларуси в Туркменистане стал Станислав Чепурной.
Также Александр Лукашенко назначил помощником по Могилевской области главу МНС Наливайко.
Еще назначен министром культуры актера и депутата Руслана Чернецкого.