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Новосибирская область вводит специальный налоговый режим для бизнеса

С 1 января 2025 года в Новосибирской области будет введена Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Инициатива призвана упростить ведение малого бизнеса, сообщает пресс-служба областного правительства.

Источник: Reuters

Экспериментальный налоговый режим рассчитан на индивидуальных предпринимателей и организации, где работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн руб. Основные его преимущества — отмена налоговой отчетности и отчетности в Социальный фонд. Это достигается за счет того, что доходы и расходы бизнеса определяются по данным контрольно-кассовой техники, банков и сведениям, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете. Ставка налога по АУСН — 8% при объекте налогообложения в виде доходов и 20% при объекте в виде «доходы минус расходы».

Режим АУСН начал действовать с 1 июля 2022 года в четырех пилотных регионах — Москве, Калужской и Московской областях, а также в Татарстане.

В ноябре 2025 года, как писал «Ъ-Сибирь», решение о введении спецрежима для бизнеса со следующего года было принято в Кузбассе.

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