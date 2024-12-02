Новосибирская область вводит специальный налоговый режим для бизнеса

Экспериментальный налоговый режим рассчитан на индивидуальных предпринимателей и организации, где работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн руб. Основные его преимущества — отмена налоговой отчетности и отчетности в Социальный фонд. Это достигается за счет того, что доходы и расходы бизнеса определяются по данным контрольно-кассовой техники, банков и сведениям, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете. Ставка налога по АУСН — 8% при объекте налогообложения в виде доходов и 20% при объекте в виде «доходы минус расходы».