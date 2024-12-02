Житель Прикамья сдал в банк 36 тысяч монет

«Это 7% от количества всех монет, которые сдали во время осенней акции жители Пермского края. Общая сумма денег, поступивших в кассы банков от прикамцев, составила 1,6 млн рублей, а их вес приблизился к двум тоннам», — сообщили в отделении Банка России по Пермскому краю.