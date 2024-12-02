Житель Прикамья сдал в банк 36 тысяч монет

«Это 7% от количества всех монет, которые сдали во время осенней акции жители Пермского края. Общая сумма денег, поступивших в кассы банков от прикамцев, составила 1,6 млн рублей, а их вес приблизился к двум тоннам», — сообщили в отделении Банка России по Пермскому краю.
За осеннюю «Монетную неделю», которая прошла с 7 по 20 октября, прикамцы сдали в банки 490 тысяч монет. Больше всего они принесли на обмен монеты номиналами 1 рубль и 10 рублей.
В целом по России во время осенней акции в оборот вернули более 45 млн монет (на сумму 186 млн рублей).
Напомним, в октябре во всероссийской акции впервые приняли участие розничные магазины. В течение недели монеты принимали 16 банков и их 78 подразделений и 50 точек одной из федеральных торговых сетей.
В конце мая — начале июня этого года, когда проходила предыдущая акция, жители Прикамья вернули в оборот 480 тысяч монет на сумму свыше 1,8 млн рублей.