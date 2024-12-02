«Быть или не быть». Лукашенко поставил вопрос ребром по «Белорусской нефтяной компании»

И при назначении Марата Малецкого на должность гендиректора «Белорусской нефтяной компании» Александр Лукашенко обратил внимание, что предприятие загружено не полностью. Президент подчеркнул, что в структуре работают профессионалы своей сферы — около 80 человек, но, как он считает, загружены работой они недостаточно.