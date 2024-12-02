«Быть или не быть». Лукашенко поставил вопрос ребром по «Белорусской нефтяной компании»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что следует решить вопрос существования Белорусской нефтяной компании, сообщает пресс-служба.
Ранее мы писали, что белорусский президент согласовал глав «Минск Кристалл», Белтопгаз и Белорусской нефтяной компании.
И при назначении Марата Малецкого на должность гендиректора «Белорусской нефтяной компании» Александр Лукашенко обратил внимание, что предприятие загружено не полностью. Президент подчеркнул, что в структуре работают профессионалы своей сферы — около 80 человек, но, как он считает, загружены работой они недостаточно.
— Они, мне кажется, недозагружены в этой компании. Жалко этих специалистов. Знаю, что там очень хорошие специалисты, — отметил он.
Поэтому президент сказал определиться касаемо «Белорусской нефтяной компании».
— Нам надо сильно определяться с Белорусской нефтяной компанией. Она должна быть загружена под завязку, — потребовал глава республики.
В противном случае Лукашенко сказал сделать так, чтобы специалисты компании работали по своей специальности по всей стране. И поручил решить этот вопрос назначенному Марату Малецкому, главе Администрации президента Дмитрию Крутому и правительству.
— Надо четко определиться — быть или не быть этой компании. А для того чтобы быть, надо фронт работы определенный. Я думаю, определитесь, — резюмировал президент.
Также Александр Лукашенко назначил помощником по Могилевской области главу МНС Наливайко.
Еще назначен министром культуры актера и депутата Руслана Чернецкого.