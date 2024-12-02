В Анапе построят крупный курортно-гостиничный кластер

В рамках проекта планируется возведение 9 отелей категории 4 и 5 звезд, а также создание уникальной инфраструктуры, которая будет включать крупнейший крытый аквапарк на юге России с аквазоной площадью 30 000 квадратных метров, искусственный водоем с набережной длиной 2,5 километра, подогреваемые бассейны, более 7 000 квадратных метров SPA и банных комплексов. Также на территории курорта появятся торговые и медицинские центры, конференц-холл на 1 500 человек, светомузыкальный фонтан и более 30 ресторанов.



После завершения строительства в 2030 году комплекс сможет принять 440 000 гостей ежегодно, при этом в 2027 году курорт начнет работать и принимать первых отдыхающих. Всего для размещения будет предусмотрено более 7 000 гостиничных номеров, что позволит ежедневно обслуживать до 16 000 туристов.



Проект обещает стать важным шагом в развитии туризма и гостиничной отрасли в Краснодарском крае, значительно повысив привлекательность региона для отдыхающих.