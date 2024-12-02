Каражанбасмунай возглавил новый гендиректор

Нурпеис Сарсенбай родился в 1972 году в селе Шебир Мангистауской области. Выпускник Актауского политехнического института по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений. Горный инженер», а также Международной академии бизнеса по специальности «Менеджмент». Имеет степень магистра делового администрирования.