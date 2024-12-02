В Самарской области назвали самые проблемные автобусные маршруты

Не меньше проблем с общественным транспортом есть и в Тольятти. Больше всего нареканий вызывает работа маршрутов № 84, № 118, № 124, № 126, № 326 и № 137. Жители Ставропольского района недовольны работой автобуса № 303, который ездит из Приморского в Тольятти. В Сызрани есть проблемы с автобусами № 8 и № 55. А жители Кинель-Черкасс и Отрадного жалуются, что им не хватает автобусов до Самары.