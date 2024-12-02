В Самарской области назвали самые проблемные автобусные маршруты

В Самарской области есть более 20 проблемных автобусных маршрутов, на работу которых особенно часто жалуются жители региона. Эту информацию озвучили 2 декабря на оперативном совещании областного правительства.
— В Самаре самыми проблемными являются автобусные маршруты № 5К, № 37, № 41, № 47, № 61, № 67 и № 397, — следует из представленного на совещании доклада ЦУР.
Также самарцы жалуются на работу автобусов до Новокуйбышевска (№ 492), Южного города (№ 401), Кошелев-парка и Петра Дубравы (№ 396 и № 480).
Не меньше проблем с общественным транспортом есть и в Тольятти. Больше всего нареканий вызывает работа маршрутов № 84, № 118, № 124, № 126, № 326 и № 137. Жители Ставропольского района недовольны работой автобуса № 303, который ездит из Приморского в Тольятти. В Сызрани есть проблемы с автобусами № 8 и № 55. А жители Кинель-Черкасс и Отрадного жалуются, что им не хватает автобусов до Самары.