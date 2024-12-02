Самые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове: данные НБС

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. В третьем квартале текущего года оплата труда в Молдове в реальном выражении увеличилась на 8,75, такие данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).
Индекс реальной заработной платы (рассчитанный как соотношение между валовым индексом номинальной заработной платы и индексом потребительских цен) по сравнению с III кварталом 2023 года составил 108,7%. Среднемесячная брутто-зарплата составила 14 116,8 лея, увеличившись на 14,2% по сравнению с третьим кварталом 2023 года и на 0,3% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.
В июле-сентябре самая высокая зарплата зафиксирована в таких сферах, как:
- информация и связь — 34030,8 лея;
- финансовая и страховая деятельность — 25908,8 лея;
- производство и поставка электрической и тепловой энергии, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха — 21166,9 лея.
Самый низкий среднемесячный заработок в том же периоде зафиксирован в таких сферах, как:
- деятельность по размещению и питанию — 9518,1 лея;
- сельское, лесное хозяйство и рыболовство — 9676,0 лея;
- искусство, отдых и досуг — 9905,8 лея.
По сравнению с третьим кварталом 2023 года заработная плата увеличилась во всех видах экономической деятельности, отмечают в НБС. Наиболее значительный рост зафиксирован в добывающей промышленности (28,6%); водоснабжение, канализация, обращение с отходами, обеззараживание (22,5%); административное и вспомогательное обслуживание (21,2%); деятельность по размещению и питанию (20,8%).
Данные НБС не включают Левобережье и муниципий Бендеры.