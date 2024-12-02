Самые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове: данные НБС

Индекс реальной заработной платы (рассчитанный как соотношение между валовым индексом номинальной заработной платы и индексом потребительских цен) по сравнению с III кварталом 2023 года составил 108,7%. Среднемесячная брутто-зарплата составила 14 116,8 лея, увеличившись на 14,2% по сравнению с третьим кварталом 2023 года и на 0,3% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.