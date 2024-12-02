«Не должны пить гадость всякую». Лукашенко заявил о сохранении контроля государства за алкоголем и табаком в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике сохранится государственный контроль за сферой алкоголя и табака, сообщает пресс-служба президента.
Об этом президент сказал, согласовывания на должность гендиректора «Минск Кристалла» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» Андрея Демидовца. В частности, Лукашенко обратил внимание на то, что «Минск Кристалл», а также другие предприятия-производители алкогольной продукции управляются государством. Он подчеркнул, что в Беларуси существует государственная монополия на производство и реализацию алкогольной продукции. И отметил, что так будет и впредь.
— Мы от этого отходить не будем, — подчеркнул он.
При этом Лукашенко заметил, что многие дружественные страны «предъявляли претензии» Беларуси из-за госконтроля за алкоголем и табаком. Однако белорусский президент уверен, что весь алкоголь следует держать под контролем. Еще он отметил, что табачная и алкогольная продукция прилично формируют бюджет, но еще «это здоровье людей».
— Они не должны пить гадость всякую. Я не помню, чтобы государственные предприятия подсунули кому-то гадость, — заметил глава страны.
При этом Лукашенко уверен, что при полной неразберихе в этой сфере люди станут «в гаражах самогон или какую-то гадость производить и по дешевке толкать на рынке».
Именно поэтому в республике табачная и алкогольная отрасли останутся под государственным контролем.
— Поэтому государственный контроль сохранится за ликеро-водочными изделиями и табаком, — резюмировал президент.
Но еще Александр Лукашенко выразил надежду, что на «Минск Кристалле», ведущем предприятии в сфере все будет в порядке.
— Чтобы там не повторилось то, что там иногда бывало, — добавил белорусский лидер.
Также Александр Лукашенко поставил вопрос ребром по «Белорусской нефтяной компании»: «Быть или не быть».
Ранее мы писали, что белорусский президент согласовал глав «Минск Кристалл», Белтопгаз и Белорусской нефтяной компании.
Также глава Беларуси назначил помощником по Могилевской области главу МНС Наливайко.