«Не должны пить гадость всякую». Лукашенко заявил о сохранении контроля государства за алкоголем и табаком в Беларуси

Об этом президент сказал, согласовывания на должность гендиректора «Минск Кристалла» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» Андрея Демидовца. В частности, Лукашенко обратил внимание на то, что «Минск Кристалл», а также другие предприятия-производители алкогольной продукции управляются государством. Он подчеркнул, что в Беларуси существует государственная монополия на производство и реализацию алкогольной продукции. И отметил, что так будет и впредь.