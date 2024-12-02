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Белорусские нефтяники побили рекорд бурения горных пород в ноябре

Рекорд бурения горных пород побит нефтяниками Беларуси в ноябре.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские нефтяники в ноябре побили рекорд бурения горных пород, рассказали в «Белоруснефти».

Сообщается, что коллективу Светлогорского управления буровых работ удалось пройти за ноябрь бурением 31 тысячу 250 метров горных пород. Это стало лучшим результат за всю историю.

— Предыдущий рекорд — 26 тысяч 793 метра был зафиксирован в августе 2024 года, — отметили на предприятии.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко поставил вопрос ребром по «Белорусской нефтяной компании»: «Быть или не быть».

Еще в Польше утечка произошла на нефтепроводе «Дружба», проходящем через Беларусь.