Белорусские нефтяники побили рекорд бурения горных пород в ноябре

Белорусские нефтяники в ноябре побили рекорд бурения горных пород, рассказали в «Белоруснефти».
Сообщается, что коллективу Светлогорского управления буровых работ удалось пройти за ноябрь бурением 31 тысячу 250 метров горных пород. Это стало лучшим результат за всю историю.
— Предыдущий рекорд — 26 тысяч 793 метра был зафиксирован в августе 2024 года, — отметили на предприятии.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко поставил вопрос ребром по «Белорусской нефтяной компании»: «Быть или не быть».
Еще в Польше утечка произошла на нефтепроводе «Дружба», проходящем через Беларусь.