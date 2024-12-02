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В Октябрьском районе Самары благоустроили 17 дворов

В Самаре продолжают комплексно благоустраивать дворы.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Самары подвели итоги реализации программы «СОдействие». В городе благоустроили несколько дворовых территорий, об этом сообщили в мэрии.

— На улице Печерской, 29 специалисты выполнили обустройство пешеходной зоны, установили скамейки и урны. Кроме того, только в этом году в районе обновили 9 локаций по программе «Формирование комфортной городской среды», также преобразили еще 8 дворов, — отметили в городской администрации.

Проекты по благоустройству востребованы среди местных жителей. Горожане могут отправить свои пожелания специалистам. Главное в программах — активное участие собственников и их стремление.

ЖКХ