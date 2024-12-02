Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МНЭ сделал заявление по поводу падения тенге: Никакого дефолта не ожидается

У министра национальной экономики Нурлана Байбазарова на пресс-конференции в правительстве 2 декабря 2024 года представители СМИ спросили, не ожидается ли дефолт в Казахстане из-за падения национальной валюты, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ответ глава МНЭ заявил, что «никакого дефолта не ожидается ни со стороны правительства, ни со стороны квазигоссектора, ни со стороны банковского сектора».

«Если речь идет о финансовых вопросах в целом, привлечении и возврате инвестиций и так далее. Финансовая система стабильна, государственные резервы имеются, поэтому говорить о каком-либо дефолте не приходится. Что касается импорта, то у нас есть зависимость по непродовольственным товарам. В первую очередь это строительные материалы. Также наблюдается импортозависимость в области оборудования, техники и других видов продукции. Работа в этом направлении активно продолжается».

отметил Нурлан Байбазаров.

Он также сообщил, что активно реализуются проекты в агропромышленном комплексе и производственной сфере, чтобы снизить импортозависимость по основным категориям товаров, на которые в первую очередь влияет изменение валютного курса.

«Колебания валют всегда происходили и будут происходить. Важно, как на них реагировать и какие превентивные меры принимать, чтобы минимизировать негативные последствия таких изменений».

подчеркнул Нурлан Байбазаров.

Доллар начал свой очередной «полет» по отношению к тенге утром 28 ноября 2024 года, когда стартовали торги на бирже KASE. В течение нескольких минут валюта США пошла в спринтерский отрыв.

валюта