Глава МНЭ сделал заявление по поводу падения тенге: Никакого дефолта не ожидается

«Если речь идет о финансовых вопросах в целом, привлечении и возврате инвестиций и так далее. Финансовая система стабильна, государственные резервы имеются, поэтому говорить о каком-либо дефолте не приходится. Что касается импорта, то у нас есть зависимость по непродовольственным товарам. В первую очередь это строительные материалы. Также наблюдается импортозависимость в области оборудования, техники и других видов продукции. Работа в этом направлении активно продолжается».