В Казахстане могут подорожать квартиры из-за ослабления тенге, заявили в Миннацэкономики

«По рынку жилья: все, что “внешняя коробка”, как строители выражаются, это касается строительных материалов — цемент, арматура, это все мы обеспечиваем себе сами. У нас проблема с внутренней отделкой — здесь тоже принимаются меры, мы поручили Министерству промышленности и строительства разработать специальную программу по развитию строительной отрасли именно по отделочным материалам в Казахстане, чтобы быстрее уйти от импортозависимости. На рынке жилья, возможно, будет изменение цен из-за того, что будет расти цена на импортируемые стройматериалы — этого не исключаем. Но в то же время хочу сказать, что мы контролируем вопросы социального жилья — все, что касается продуктов “Отбасы банка”, продуктов социальной аренды, кредитного так называемого жилья, которое финансирует Казахстанская жилищная компания, мы там можем регулировать предельные цены на 1 квадратный метр. Поэтому здесь, я думаю, ситуация будет под контролем», — заявил министр нацэкономики Нурлан Байбазаров.