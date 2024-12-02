С 1 июля в Омской области вырастут тарифы на электроэнергию

Региональная энергетическая комиссия рассказала, какого ценника на электричество ждать омичам в наступающем новом году. По информации ведомства, в первом полугодии 2025-го тарифы на электроэнергию не изменятся. А вот начиная со второго полугодия, с 1 июля 2025 года, омичей ждет существенное повышение.
Так, для жителей городов в квартирах с газовыми плитами тариф на электроэнергию вырастет на 69 копеек — в нынешнем декабре они платят за электричество 5 рублей 58 копеек за киловатт, а будут платить 6 рублей 27 копеек.
Для обладателей электроплит, а также жителей села, расценки, как обычно, будут ниже базовых, но тем не менее все равно увеличатся — до 4 рублей 38 копеек против нынешних 3, 90.