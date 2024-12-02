В Казахстане предложили усложнить процедуру выдачи онлайн-кредитов

«Сейчас вопрос борьбы с кредитным мошенничеством обсуждается на площадке Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и на нашей площадке. В настоящее время разрабатываются дорожные карты, направленные на противодействие кредитному мошенничеству. И одно из предложений — ввести такой инструмент 24-часовой, так называемый охладительный период. То есть, например, человек онлайн делает заявку на кредит, сейчас в течение нескольких минут он может получить этот кредит, а когда введем эту норму — банки будут выдавать заем в течение 24 часов. То есть, у человека появится возможность переосмыслить, что он сейчас делает. Потому что человек, который находится под воздействием мошенника, делает все очень быстро, автоматически», — рассказал представитель Генпрокуратуры.