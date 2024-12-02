Годовой рост инвестиций в Молдове в январе-сентябре составил 2,6%

Однако, по мнению экономиста Владимира Головатюка, такой рост «нельзя назвать даже восстановительным». Он обратил внимание на то, что общий объем инвестиций «ниже уровня ковидного 2021 года на 9%». Так, в материальные активы капиталовложений осуществлено меньше на 10%, в производственные здания на 9,5%, в инженерные сооружения почти вдвое — на 45%.