Годовой рост инвестиций в Молдове в январе-сентябре составил 2,6%

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. За девять месяцев текущего года года в основной капитал было осуществлено инвестиций на сумму 21,3 миллиарда леев, что на 2,6% (в сопоставимых ценах) больше, чем в январе-сентябре 2023 года, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).
В частности, инвестиции в материальные активы составили 20,5 миллиарда леев, что на 2% больше, чем годом ранее. Инвестиции в нематериальные активы выросли на 21,7% и составили 0,8 миллиарда леев.
В январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился объем инвестиций в жилые здания (на 19,4%), нежилые здания (на 1,3%), приобретение машин и оборудования (7,4%) и закупку транспортных средств (17,9%).
Однако за девять месяцев года отмечено и серьезное падение объема инвестиций в инженерные сооружения (-23,8%).
Однако, по мнению экономиста Владимира Головатюка, такой рост «нельзя назвать даже восстановительным». Он обратил внимание на то, что общий объем инвестиций «ниже уровня ковидного 2021 года на 9%». Так, в материальные активы капиталовложений осуществлено меньше на 10%, в производственные здания на 9,5%, в инженерные сооружения почти вдвое — на 45%.