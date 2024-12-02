Чтобы решить проблему давки в автобусах, под Пермью построят новую дорогу

Власти Пермского округа планируют построить под Пермью новую дорогу, которая позволит решить проблему давки в автобусах № 106 и 120, курсирующих от деревни Кондратово до Перми и обратно, рассказали perm.aif.ru в пресс-службе местной администрации.
Речь идёт о маршрутах, на перевозчиков которых регулярно жалуются жители Пермского округа. Один из мужчин рассказал parm.aif.ru, что добраться из Кондратово на работу в Верхние Муллы и в Пермь у людей получается только с опозданием, так как автобусы регулярно переполнены.
По информации краевого минтранса, сейчас улично-дорожная сеть Кондратово перегружена общественным и личным автотранспортом. В ведомстве perm.aif.ru сообщали, что для введения дополнительных рейсов, вероятно, необходимо расширять дороги.
Однако в администрации Пермского муниципального округа perm.aif.ru пояснили, что расширение основных дорог в Кондратово не планируется, так как их ширина соответствует стандартам для населённых пунктов.
«Вместе с тем, учитывая активное развитие деревни, администрация округа приняла решение о создании новой дороги, которая соединит улицу Водопроводную с дорогой, ведущей в микрорайон Парковый. Этот проект поможет разгрузить существующую улично-дорожную сеть и создать условия для запуска дополнительных автобусных маршрутов», — рассказали в администрации Пермского округа.
По информации муниципальных властей, разработкой проекта занимается одна из строительных компаний. Точные сроки начала и завершения работ пока неизвестны.
Ранее сайт perm.aif.ru передал, что перевозчик, обслуживающий маршрут № 106, совершающий автобусные перевозки из Перми в Кондратово, в сентябре не выполнил 1651 рейс. Таковы результаты проверки, которую провела краевая прокуратура после жалоб местных жителей.