Чтобы решить проблему давки в автобусах, под Пермью построят новую дорогу

Речь идёт о маршрутах, на перевозчиков которых регулярно жалуются жители Пермского округа. Один из мужчин рассказал parm.aif.ru, что добраться из Кондратово на работу в Верхние Муллы и в Пермь у людей получается только с опозданием, так как автобусы регулярно переполнены.