От чего зависит размер будущей пенсии, рассказали в Минтруда

В ведомстве уточнили, что право на трудовую пенсию имеют граждане, достигшие установленного пенсионного возраста (58 лет для женщин и 63 года для мужчин), а также имеющие страховой стаж не менее 20 лет (с 1 января 2025 года).



Каждый месяц страхового стажа соответствует месяцу работы или ведения самостоятельной деятельности, за который уплачены взносы в Фонд социальной защиты населения не ниже минимальной заработной платы. «Если ваш доход, из которого уплачены взносы в ФСЗН, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца», — отметили в Минтруда.



Если работодатель или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в ФСЗН из размера минимальной заработной платы, то месяц страхового стажа не будет сформирован.



Узнать информацию о сформированном страховом стаже с 2003 года можно через мобильное приложение ФСЗН или обратившись лично в территориальный орган ФСЗН.