Головченко сказал, что продадут в льготный кредит «На родныя тавары» в 2025

Премьер-министр Роман Головченко рассказал, что именно белорусы покупают в кредит «На родныя тавары», сообщает БелТА.
Прежде всего, глава правительства отметил, что программа кредитования «На родныя тавары» показала свою эффективность и востребованность. Он назвал динамику программы стабильной «с небольшой тенденцией на прирост», что отслеживается еженедельно.
При этом Головченко отметил, что чаще всего по такой программе белорусы приобретают в кредит мебель. Еще среди частых покупок — отечественные напольное покрытие, окна, металлические двери, холодильники, плиты, газовые котлы.
— Недавно в перечень включены и пеллетные котлы. Они также востребованы, — добавил премьер-министр.
Головченко подчеркнул, что программа кредитования «На родныя тавары» останется в Беларуси и в 2025 году, но будет скорректирован перечень товаров.
— Какие-то позиции, может, будут добавляться, какие-то — исключаться. Но только те, которые не пользуются спросом, — указал он.
До этого МАРТ еще объявил о старте новогодних скидок 10% на белорусские товары.
Ранее еще Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси.