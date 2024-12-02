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Головченко сказал, что продадут в льготный кредит «На родныя тавары» в 2025

Головченко перечислил покупки белорусов в кредит «На родныя тавары».

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Роман Головченко рассказал, что именно белорусы покупают в кредит «На родныя тавары», сообщает БелТА.

Прежде всего, глава правительства отметил, что программа кредитования «На родныя тавары» показала свою эффективность и востребованность. Он назвал динамику программы стабильной «с небольшой тенденцией на прирост», что отслеживается еженедельно.

При этом Головченко отметил, что чаще всего по такой программе белорусы приобретают в кредит мебель. Еще среди частых покупок — отечественные напольное покрытие, окна, металлические двери, холодильники, плиты, газовые котлы.

— Недавно в перечень включены и пеллетные котлы. Они также востребованы, — добавил премьер-министр.

Головченко подчеркнул, что программа кредитования «На родныя тавары» останется в Беларуси и в 2025 году, но будет скорректирован перечень товаров.

— Какие-то позиции, может, будут добавляться, какие-то — исключаться. Но только те, которые не пользуются спросом, — указал он.

До этого МАРТ еще объявил о старте новогодних скидок 10% на белорусские товары.

Ранее еще Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси.