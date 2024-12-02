Техника и смартфоны могут подорожать в Казахстане

«Если Казахстан это потребляет, спрос есть, значит, какие-то товары будут пересчитаны с учетом сложившегося на тот момент валютного курса. Есть дорогие, средние, бюджетные варианты. Я думаю, выбор будет, но здесь тоже нужно будет смотреть на динамику цен. Как наши крупные сети договариваются, как завозят этот товар. Но определенное удорожание, конечно, по классу. Но, я думаю, у нашего населения есть выбор. Есть разная продукция», — ответил Нурлан Байбазаров.