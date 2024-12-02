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Размолвка между США и Россией по урану открывает новые возможности для Африки

Возрождение ядерной энергетики, вызванное потребностью в экологически чистой энергии без выбросов вредных веществ, привело к росту добычи урана. И пока крупнейший в мире потребитель урана — США — и крупнейший в мире производитель обогащенного урана — Россия — вовлечены в дипломатическую войну, у африканских стран появился шанс, пишет Stockhead.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Эту войну начали США, введя ограничения на импорт российской урановой продукции с 2024 по 2027 год. С 2028 года Вашингтон планирует полностью запретить импортные поставки российского урана. Небольшую поблажку получила только американская компания по обогащению урана Centrus: в 2024—2025 годах ей разрешено импортировать низкообогащенный уран из России для поставок американским клиентам, говорится в статье.

В ответ на недружественные действия Вашингтона Владимир Путин подписал временный запрет на экспорт обогащенного урана в США.

Это может стать серьезным ударом для Америки, учитывая, что Россия закрывает 27% ее потребностей в этом слаборадиактивном металле.

Разногласия с Россией показывают, что США придется не только наращивать свои внутренние мощности по обогащению урана, но и диверсифицировать его поставки.

Акцент на внутренних поставках может обойтись дороже, поэтому США, возможно, будут поощрять его разработку в других регионах, например в Африке, где сосредоточены одни из самых крупных в мире концентраций этого металла.

Налаживание поставок урана из Африки не только обеспечит Америке новый источник энергетического металла, причем потенциально по более низкой цене, но и увеличит ее влияние в этой части мира.

А это, как считают в Stockhead, будет противодействовать попыткам других крупных держав усилить свое влияние с помощью таких программ, как инициатива Китая «Один пояс, один путь».

Среди потенциальных африканских поставщиков урана авторы выделяют Намибию, которая, по их данным, является крупнейшим в Африке и третьим в мире производителем урана, и Танзанию.

Намибия уже созрела для рывка в развитии. Австралийская компания Elevate Uranium реализует урановый проект Koppies. Его ресурсы оцениваются в 156,7 млн ​​тонн эквивалента оксида урана U3O8, из которых 78% относятся к категории с более высокой указанной достоверностью. Это имеет достаточную геологическую определенность для планирования горных работ.

Проект Koppies обладает одними из самых неглубоких урановых залежей в мире: около 95% урана находится в пределах 18,5 метра от поверхности и 50% — в пределах 7 метров от поверхности.

Это означает потенциально низкие коэффициенты вскрыши и низкую стоимость добычи, что повышает привлекательность проекта.

Сейчас проводятся металлургические испытания с использованием инновационного процесса обогащения, который позволяет обогащать урановые руды с использованием меньшего количества реагентов. Демонстрационный завод Elevate Uranium планирует запустить в середине 2025 года.

У компании есть другие проекты, которые увеличивают ее намибийские запасы почти вдвое.

В игру в Танзании вступила еще одна австралийская компания — Moab Minerals. Она ускорила разведку уранового проекта Manyoni, который с начала 2000-х до 2013 года был разведан и интенсивно бурился Uranex, но был заброшен из-за низких цен на уран после инцидента на Фукусиме.

Сейчас Moab Minerals проводит бурение 105 скважин для проверки исторических данных и определения ресурса, соответствующего требованиям JORC 2012 (Кодекс отчетности о результатах разведки минеральных ресурсов. — Прим. ред.).

Manyoni имеет доступ к современной железнодорожной и закрытой автомагистральной инфраструктуре, а также к легкодоступным источникам энергии и воды.
экономика