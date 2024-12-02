Размолвка между США и Россией по урану открывает новые возможности для Африки

Эту войну начали США, введя ограничения на импорт российской урановой продукции с 2024 по 2027 год. С 2028 года Вашингтон планирует полностью запретить импортные поставки российского урана. Небольшую поблажку получила только американская компания по обогащению урана Centrus: в 2024—2025 годах ей разрешено импортировать низкообогащенный уран из России для поставок американским клиентам, говорится в статье.