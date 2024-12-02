Размолвка между США и Россией по урану открывает новые возможности для Африки

Эту войну начали США, введя ограничения на импорт российской урановой продукции с 2024 по 2027 год. С 2028 года Вашингтон планирует полностью запретить импортные поставки российского урана. Небольшую поблажку получила только американская компания по обогащению урана Centrus: в 2024—2025 годах ей разрешено импортировать низкообогащенный уран из России для поставок американским клиентам, говорится в статье.
В ответ на недружественные действия Вашингтона Владимир Путин подписал временный запрет на экспорт обогащенного урана в США.
Разногласия с Россией показывают, что США придется не только наращивать свои внутренние мощности по обогащению урана, но и диверсифицировать его поставки.
Акцент на внутренних поставках может обойтись дороже, поэтому США, возможно, будут поощрять его разработку в других регионах, например в Африке, где сосредоточены одни из самых крупных в мире концентраций этого металла.
А это, как считают в Stockhead, будет противодействовать попыткам других крупных держав усилить свое влияние с помощью таких программ, как инициатива Китая «Один пояс, один путь».
Среди потенциальных африканских поставщиков урана авторы выделяют Намибию, которая, по их данным, является крупнейшим в Африке и третьим в мире производителем урана, и Танзанию.
Намибия уже созрела для рывка в развитии. Австралийская компания Elevate Uranium реализует урановый проект Koppies. Его ресурсы оцениваются в 156,7 млн тонн эквивалента оксида урана U3O8, из которых 78% относятся к категории с более высокой указанной достоверностью. Это имеет достаточную геологическую определенность для планирования горных работ.
Проект Koppies обладает одними из самых неглубоких урановых залежей в мире: около 95% урана находится в пределах 18,5 метра от поверхности и 50% — в пределах 7 метров от поверхности.
Сейчас проводятся металлургические испытания с использованием инновационного процесса обогащения, который позволяет обогащать урановые руды с использованием меньшего количества реагентов. Демонстрационный завод Elevate Uranium планирует запустить в середине 2025 года.
У компании есть другие проекты, которые увеличивают ее намибийские запасы почти вдвое.
В игру в Танзании вступила еще одна австралийская компания — Moab Minerals. Она ускорила разведку уранового проекта Manyoni, который с начала 2000-х до 2013 года был разведан и интенсивно бурился Uranex, но был заброшен из-за низких цен на уран после инцидента на Фукусиме.
Сейчас Moab Minerals проводит бурение 105 скважин для проверки исторических данных и определения ресурса, соответствующего требованиям JORC 2012 (Кодекс отчетности о результатах разведки минеральных ресурсов. — Прим. ред.).