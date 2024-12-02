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Беглов: фармацевтическое производство создадут в Пушкинском районе

В Пушкинском районе будет продолжено развитие производственной зоны.

Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства. В частности, здесь будет создано новое фармацевтическое производство.

На совещании был одобрен проект планировки с проектом межевания территории в Пушкинском районе для продолжения развития производственной зоны. Речь идет о квартале, который находится между Автомобильной и Сетевой улицами, Ячевским и Вавиловским проездами. Сейчас здесь размещено производство сухих строительных смесей для реставрации и складские помещения.

При этом собственник участка планирует развивать участок и найти инвестора для создания фармацевтического производства. Для этого требовалось внести изменения в проект планировки и перераспределить границы участков.

«Фармацевтический кластер Петербурга — один из крупнейших в стране. Передовая промышленность и развитие предпринимательства — один из десяти ключевых приоритетов развития мегаполиса на ближайшие годы. Мы поддерживаем проекты создания новых предприятий и развитие уже существующих промышленных зон. Они дают нам новые высокотехнологичные рабочие места. Для инвесторов и промышленников мы обеспечиваем необходимые условия — развиваем инженерную и транспортную инфраструктуру».

подчеркнул Александр Беглов

Помимо создания нового промышленного участка с фармацевтическим производством на этой территории в Пушкинском районе планируется построить котельные, очистные сооружения и трансформаторные подстанции. При этом будут соблюдены действующие нормы по оборудованию парковочных мест, доступности общественного транспорта и озеленению территории.

медицина