Беглов: фармацевтическое производство создадут в Пушкинском районе

«Фармацевтический кластер Петербурга — один из крупнейших в стране. Передовая промышленность и развитие предпринимательства — один из десяти ключевых приоритетов развития мегаполиса на ближайшие годы. Мы поддерживаем проекты создания новых предприятий и развитие уже существующих промышленных зон. Они дают нам новые высокотехнологичные рабочие места. Для инвесторов и промышленников мы обеспечиваем необходимые условия — развиваем инженерную и транспортную инфраструктуру».