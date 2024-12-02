Куда пойдут миллиарды от национализации в Крыму

«Еще дополнительно около двух миллиардов рублей, полученных от национализации имущества врагов, поддерживающих националистический киевский режим, направим на благоустройство больших придомовых территорий во всех муниципальных образованиях».
Кроме того, часть денег направят на строительство больших физкультурно-оздоровительных комплексов, установку детских игровых и спортивных площадок в сельской местности. Часть средств пойдет на частичный ремонт домов культуры и сельских клубов, заявил глава Крыма и анонсировал скорое появление детальной информации по конкретным объектам.
Крым в этом году получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализированного имущества украинских олигархов, сообщил Аксенов 21 ноября. Часть вырученных средств расходуются на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, уточнил глава региона ранее.