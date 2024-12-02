Куда пойдут миллиарды от национализации в Крыму

Кроме того, часть денег направят на строительство больших физкультурно-оздоровительных комплексов, установку детских игровых и спортивных площадок в сельской местности. Часть средств пойдет на частичный ремонт домов культуры и сельских клубов, заявил глава Крыма и анонсировал скорое появление детальной информации по конкретным объектам.