В Волгограде здание ЦУМа признано аварийным

— В соответствии с заключением, техническое состояние части объекта признано аварийным в связи с плохим состоянием колонн I, II, III и IV этажей и ограниченно работоспособным состоянием части внутренних и наружных стен. В этой связи будут внесены изменения в проектную документацию и восстановительные работы будут продолжены, — рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.